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Париж считает полное отключение газа Россией наиболее вероятным сценарием

Воскресенье, 10 июля 2022, 14:40

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер предупредил о крайне большой вероятности того, что Москва полностью прекратит поставки газа в Европу.

Об этом он сказал в воскресенье на экономическом форуме в городе Экс-ан-Прованс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Давайте готовиться к полному прекращению поставок российского газа. Сегодня это наиболее вероятный вариант", - сказал Ле Мер.

Министр отметил, что французское правительство работает над определением компаний, которые должны получить приоритетную защиту при перебоях с поставками газа.

В качестве примера компаний, которые не должны быть лишены газоснабжения даже в случае чрезвычайной ситуации, Ле Мер привел крупного производителя строительных материалов Saint-Gobain.

Французское правительство предложило ряд мер по управлению возможными перебоями в поставках газа, включая возможность реквизировать газовые электростанции в рамках более широкого законодательного предложения по покупательной способности.

Законопроект будет обсуждаться в Национальном собрании Франции на следующей неделе.

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Ранее, в июле, глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС.

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

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