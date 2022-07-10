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Нова чемпіонка Вімблдону з Москви зробила вигляд, що не зрозуміла питання про війну в Україні

Валентина РоманенкоНеділя, 10 липня 2022, 15:52
Нова чемпіонка Вімблдону з Москви зробила вигляд, що не зрозуміла питання про війну в Україні
Олена Рибакіна. ілюстративне фото з Вікіпедії

Нова чемпіонка Вімблдону – громадянка Казахстану уродженка Росії Олена Рибакіна – не відповіла на запитання журналіста про позицію щодо війни Росії проти України.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: На цьогорічному трав'яному турнірі Великого шолома, що триває у Великій Британії, Рибакіна стала першою в історії Казахстану чемпіонкою мейджора. У трисетовому фіналі Вімблдону вона обіграла другу ракетку світу, туніску Онс Жабер.

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Рибакіна народилася й досі живе в Москві. До 2018 року вона виступала саме за Росію.

Вімблдон став єдиним тенісним ґрендслемом, який не допустив до змагань представників Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, організатори пояснили це рішення небажанням, аби російська пропаганда використовувала успіхи на турнірі у своїх цілях.

Після фінального матчу в тенісистки спитали, чи не викликає в неї занепокоєння те, що її перемогу як росіянки за походженням можуть якраз-таки використати задля пропаганди.

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"Я не знаю. Як я казала в попередніх інтерв'ю, я тривалий час граю за Казахстан, – відповіла Рибакіна. – Тож я не знаю, що станеться. Постійно є якісь новини, але я нічого не можу з цим зробити".

Пізніше в гравчині спитали вже конкретно про її ставлення до війни, яку Росія розв'язала проти України, та чи засуджує вона дії президента РФ Володимира Путіна.

Одразу після того, як журналіст вимовив слова про осуд війни, Рибакіна сказала: "Вибачте, я не почула". Після того, як фразу повторили, спортсменка з посмішкою заявила, що не розуміє запитання, стверджуючи, що в неї "не найкраща англійська".

Це було єдине запитання за всю пресконференцію, що тривала близько 18 хвилин, з яким у Олени виникли проблеми та на яке вона відмовилася відповідати напряму.

Пряма мова: "Я не зрозуміла другої частини запитання. Зі свого боку я можу сказати лише те, що представляю Казахстан. Я не обирала, де мені народитися. Люди повірили в мене. Казахстан мене сильно підтримує. Навіть сьогодні я чула багато підтримки. Я бачила прапори. Тож я не знаю, як відповісти на ваше запитання".

Теми: спортвійна
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