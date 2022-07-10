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Новая чемпионка Уимблдона из Москвы сделала вид, что не поняла вопрос о войне в Украине

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 15:52
Елена Рыбакина. иллюстративное фото из Википедии

Новая чемпионка Уимблдона – гражданка Казахстана уроженка России Елена Рыбакина – не ответила на вопрос журналиста о позиции в отношении войны России против Украины.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: На нынешнем травяном турнире Большого шлема, продолжающемся в Великобритании, Рыбакина стала первой в истории Казахстана чемпионкой мейджора. В трехсетовом финале Уимблдона она обыграла вторую ракетку мира, туниску Онс Жабер.

Рыбакина родилась и до сих пор живет в Москве. До 2018 года она выступала именно за Россию.

Уимблдон стал единственным теннисным Грендслэмом, который не допустил к соревнованиям представителей России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину. В частности, организаторы объяснили это решение нежеланием, чтобы российская пропаганда использовала успехи на турнире в своих целях.

После финального матча у теннисистки спросили, не вызывает ли у нее беспокойства то, что ее победу как россиянки по происхождению могут как раз использовать для пропаганды.

"Я не знаю. Как я говорила в предыдущих интервью, я долгое время играю за Казахстан, – ответила Рыбакина. – Так что я не знаю, что произойдет. Постоянно есть какие-то новости, но я ничего не могу с этим поделать".

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Позже у спортсменки спросили уже конкретно об ее отношении к войне, которую Россия развязала против Украины, и осуждает ли она действия президента РФ Владимира Путина.

Сразу после того, как журналист произнес слова об осуждении войны, Рыбакина сказала: "Извините, я не услышала". После того, как фразу повторили, спортсменка с улыбкой заявила, что не понимает вопрос, утверждая, что у нее "не самый лучший английский".

Это был единственный вопрос за всю пресс-конференцию, длившуюся около 18 минут, с которым у Елены возникли проблемы и на которую она отказалась отвечать напрямую.

Прямая речь: "Я не поняла второй части вопроса. Со своей стороны я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос".

Темы: спортвойна
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