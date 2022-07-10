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Захисників України звільнили від сплати військового збору

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 16:11
Українські солдати, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від сплати військового збору військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, прикордонників, працівників СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку тощо.

Джерело: сайт Верховної Ради, сторінка законопроєкту №7432

Деталі: Народні депутати 19 червня ухвалили проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану, внесений до парламенту 3 червня. 

20 червня голова Верховної Ради передав закон на підпис президенту.

7 липня документ було повернуто з підписом Зеленського.

Довідка: Військовий збір – це податок, який було запроваджено в 2014 році для фінансування Збройних сил України. Цим податком обкладаються доходи фізичних осіб на території України. 

Ставка військового збору складає 1,5% від нарахованої заробітної плати.

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Військовий збір пропонують збільшити до 3% (законопроєкт №7311), але за це нардепи ще не голосували.

Теми: арміяподаткизаконодавствоЗеленський
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