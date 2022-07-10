Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора

Елена РощинаВоскресенье, 10 июля 2022, 16:11
Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора
Украинские солдаты, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от уплаты военного сбора военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, пограничников, сотрудников СБУ, Службы внешней разведки, МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи и так далее.

Источник: сайт Верховной Рады, страница законопроекта №7432

Детали: Народные депутаты 19 июня приняли проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения, внесенный в парламент 3 июня.

Реклама:

20 июня глава Верховной Рады передал закон на подпись президенту.

7 июля документ был возвращен с подписью Зеленского.

Справка: Военный сбор – это налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Этим налогом облагаются доходы физических лиц на территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

Военный сбор предлагают увеличить до 3% (законопроект №7311), но за это нардепы еще не голосовали.

Темы: армияналогизаконодательствоЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
армия
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: