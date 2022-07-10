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Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора

Елена РощинаВоскресенье, 10 июля 2022, 16:11
Украинские солдаты, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от уплаты военного сбора военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, пограничников, сотрудников СБУ, Службы внешней разведки, МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи и так далее.

Источник: сайт Верховной Рады, страница законопроекта №7432

Детали: Народные депутаты 19 июня приняли проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения, внесенный в парламент 3 июня.

20 июня глава Верховной Рады передал закон на подпись президенту.

7 июля документ был возвращен с подписью Зеленского.

Справка: Военный сбор – это налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Этим налогом облагаются доходы физических лиц на территории Украины.

Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

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Военный сбор предлагают увеличить до 3% (законопроект №7311), но за это нардепы еще не голосовали.

Темы: армияналогизаконодательствоЗеленский
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