Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора

Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от уплаты военного сбора военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, пограничников, сотрудников СБУ, Службы внешней разведки, МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи и так далее.

Источник: сайт Верховной Рады, страница законопроекта №7432

Детали: Народные депутаты 19 июня приняли проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения, внесенный в парламент 3 июня.

20 июня глава Верховной Рады передал закон на подпись президенту.

7 июля документ был возвращен с подписью Зеленского.

Справка: Военный сбор – это налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Этим налогом облагаются доходы физических лиц на территории Украины.

Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

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Военный сбор предлагают увеличить до 3% (законопроект №7311), но за это нардепы еще не голосовали.