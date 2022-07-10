Група працівників Нацполіції Луганщини перейшла на бік окупантів

Дев’ятьом співробітникам Національної поліції Луганщини повідомлено про підозру у державній зраді – перейшли працювати на бік ворога під час окупації.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, навесні працівники Нацполіції області попри складену ними присягу зрадили державі та перейшли на бік росіян.

Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев’ять співробітників поліції пройшли "співбесіду" з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ.

Під час "працевлаштування" підозрювані надали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур – так званих "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД "ЛНР" та "прокуратуры Троицкого района "ЛНР".