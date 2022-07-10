Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Група працівників Нацполіції Луганщини перейшла на бік окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 16:43
Група працівників Нацполіції Луганщини перейшла на бік окупантів
фото ілюстративне, нацполіція

Дев’ятьом співробітникам Національної поліції Луганщини повідомлено про підозру у державній зраді – перейшли працювати на бік ворога під час окупації.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, навесні працівники Нацполіції області попри складену ними присягу зрадили державі та перейшли на бік росіян.

Реклама:

Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев’ять співробітників поліції пройшли "співбесіду" з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ.

Під час "працевлаштування" підозрювані надали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур – так званих "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД "ЛНР" та "прокуратуры Троицкого района "ЛНР".

Теми: поліціяЛуганська областьокупаціядержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
поліція
Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю
Застрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних
Очільник МВС про стрілянину в Дніпрі: У правовій державі не б'ють поліцейських
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: