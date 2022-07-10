Группа работников Нацполиции Луганщины перешла на сторону оккупантов
Воскресенье, 10 июля 2022, 16:43
Девяти сотрудникам Национальной полиции Луганщины сообщили о подозрении в государственной измене – перешли работать на сторону врага во время оккупации.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, весной работники Нацполиции области, несмотря на присягу, предали государство и перешли на сторону россиян.
Во время временной оккупации населенных пунктов Луганщины девять сотрудников полиции прошли собеседование с представителями псевдореспублики, которые являются частью оккупационной администрации РФ.
Во время "трудоустройства" подозреваемые дали добровольное согласие на вступление в ряды вновь незаконных структур – так называемых "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД "ЛНР" и "прокуратуры Троицкого района "ЛНР".