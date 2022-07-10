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Байден на Близькому Сході шукатиме зброю для України - NYT

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 16:55
Байден на Близькому Сході шукатиме зброю для України - NYT
Джо Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден під час візиту на Близький Схід спробує знайти там радянську зброю для України.

Про це написало видання The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Видання наголошує: президент Байден пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", але ні він, ні ніхто інший не може сказати, скільки це триватиме. У якийсь момент, як визнають офіційні особи, запаси зброї в США та Європі вичерпаються.

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"Хоча Сполучені Штати санкціонували 54 мільярди доларів на військову та іншу допомогу, ніхто не очікує ще одного чека на 54 мільярди доларів, коли ця сума закінчиться", - йдеться у публікації.

Байден і його команда шукають довгострокову стратегію щодо поставок озброєння у той час, як перспектива врегулювання шляхом переговорів ще далека, а громадськість починає відчувати втому від війни.

За деякими оцінками, військова допомога Україні, прийнята Конгресом, продовжуватиметься до другого кварталу наступного року. Але питання полягає в тому, як довго вистачить нинішніх постачань зброї та боєприпасів без погіршення військової готовності Сполучених Штатів.

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Американські чиновники закликали інші країни надати Україні запаси зброї радянського виробництва, з якими українці більш знайомі. Цей пункт, пише NYT, включено до порядку денного Байдена під час його поїздки на Близький Схід наступного тижня, коли він має зустрітися з лідерами арабських держав, які в минулому були клієнтами Москви.

Крім того,  Джо Байден у своїй статті для Washington Post заявив, що під час поїздки на Близький Схід намагатиметься розширити коло країн, які підтримають США у протистоянні з Росією.

Байден завітає до Ізраїлю, на Західний берег річки Йордан та у Саудівську Аравію в рамках візиту 13-16 липня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої входять зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

До складу нового пакету військової допомоги також входять три тактичні машини для відновлення обладнання, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, підривні боєприпаси, контрбатарейні системи, запчастини та інше обладнання.

Теми: БайденСШАзброявійна
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