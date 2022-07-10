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Байден на Ближнем Востоке будет искать оружие для Украины - NYT

"Европейская правда"Воскресенье, 10 июля 2022, 16:55
Джо Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден во время визита на Ближний Восток попытается найти советское оружие для Украины.

Об этом написало издание The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает: президент Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", но ни он, ни никто другой не может сказать, сколько это будет продолжаться. В какой-то момент, по признанию официальных лиц, запасы оружия в США и Европе иссякнут.

"Хотя Соединенные Штаты санкционировали 54 миллиарда долларов на военную и другую помощь, никто не ожидает еще одного чека в 54 миллиарда долларов, когда эта сумма закончится", - говорится в публикации.

Байден и его команда ищут долгосрочную стратегию по поставкам вооружения в то время как перспектива урегулирования путем переговоров еще далека, а общественность начинает ощущать усталость от войны.

По некоторым оценкам, военная помощь Украине, принятая Конгрессом, будет продолжаться до второго квартала следующего года. Но вопрос состоит в том, как долго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности Соединенных Штатов.

Американские чиновники призвали другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которыми украинцы более знакомы. Этот пункт, пишет NYT, включен в повестку Байдена во время его поездки на Ближний Восток на следующей неделе, когда он должен встретиться с лидерами арабских государств, которые в прошлом были клиентами Москвы.

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Кроме того, Джо Байден в своей статье для Washington Post заявил, что во время поездки на Ближний Восток постарается расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией.

Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию в рамках визита 13-16 июля.

Напомним, президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую входят в частности дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

В состав нового пакета военной помощи также входят три тактические машины для восстановления оборудования, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, взрывные боеприпасы, контрбатарейные системы, запчасти и другое оборудование.

Темы: БайденСШАоружиевойна
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