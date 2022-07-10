Байден на Ближнем Востоке будет искать оружие для Украины - NYT

Президент США Джо Байден во время визита на Ближний Восток попытается найти советское оружие для Украины.

Об этом написало издание The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает: президент Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", но ни он, ни никто другой не может сказать, сколько это будет продолжаться. В какой-то момент, по признанию официальных лиц, запасы оружия в США и Европе иссякнут.

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"Хотя Соединенные Штаты санкционировали 54 миллиарда долларов на военную и другую помощь, никто не ожидает еще одного чека в 54 миллиарда долларов, когда эта сумма закончится", - говорится в публикации.

Байден и его команда ищут долгосрочную стратегию по поставкам вооружения в то время как перспектива урегулирования путем переговоров еще далека, а общественность начинает ощущать усталость от войны.

По некоторым оценкам, военная помощь Украине, принятая Конгрессом, будет продолжаться до второго квартала следующего года. Но вопрос состоит в том, как долго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности Соединенных Штатов.

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Американские чиновники призвали другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которыми украинцы более знакомы. Этот пункт, пишет NYT, включен в повестку Байдена во время его поездки на Ближний Восток на следующей неделе, когда он должен встретиться с лидерами арабских государств, которые в прошлом были клиентами Москвы.

Кроме того, Джо Байден в своей статье для Washington Post заявил, что во время поездки на Ближний Восток постарается расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией.

Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию в рамках визита 13-16 июля.

Напомним, президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую входят в частности дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

В состав нового пакета военной помощи также входят три тактические машины для восстановления оборудования, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, взрывные боеприпасы, контрбатарейные системы, запчасти и другое оборудование.