Росіяни накрили з РСЗВ громаду на Дніпропетровщині
Неділя, 10 липня 2022, 17:28
Вдень 10 липня російська армія накрила реактивною системою залпового вогню Синельниківський район Дніпропетровської області, внаслідок чого сталася пожежа.
Джерело: ДСНС області
Деталі: Під обстріл росіян потрапив Синельниківський район, з РСЗВ вдарили по Великомихайлівській громаді.
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В одному з сіл на подвір’ї приватного будинку загорівся сінник та трактор.
Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
Рятувальники просять жителів не ходити по селу – там можуть залишитися небезпечні касетні елементи.
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