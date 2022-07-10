Росіяни накрили з РСЗВ громаду на Дніпропетровщині

Вдень 10 липня російська армія накрила реактивною системою залпового вогню Синельниківський район Дніпропетровської області, внаслідок чого сталася пожежа.

Джерело: ДСНС області

Деталі: Під обстріл росіян потрапив Синельниківський район, з РСЗВ вдарили по Великомихайлівській громаді.

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В одному з сіл на подвір’ї приватного будинку загорівся сінник та трактор.

Попередньо, без постраждалих. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Рятувальники просять жителів не ходити по селу – там можуть залишитися небезпечні касетні елементи.