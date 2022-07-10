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Россияне накрыли из РСЗО громаду на Днепропетровщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 17:28
иллюстративное фото рсзо

Днем 10 июля российская армия накрыла реактивной системой залпового огня Синельниковский район Днепропетровской области, в результате чего произошел пожар.

Источник: ГСЧС области

Детали: Под обстрел россиян попал Синельниковский район, из РСЗО ударили по Великомихайловскому громаде.

В одном из сел во дворе частного дома загорелся сеновал и трактор.

Предварительно, без пострадавших. Масштабы разрушений выясняются.

Спасатели просят жителей не ходить по селу – там могут остаться опасные кассетные элементы.

Темы: Днепропетровская областьобстрелтюрьма
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