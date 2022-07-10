Россияне накрыли из РСЗО громаду на Днепропетровщине
Воскресенье, 10 июля 2022, 17:28
Днем 10 июля российская армия накрыла реактивной системой залпового огня Синельниковский район Днепропетровской области, в результате чего произошел пожар.
Источник: ГСЧС области
Детали: Под обстрел россиян попал Синельниковский район, из РСЗО ударили по Великомихайловскому громаде.
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В одном из сел во дворе частного дома загорелся сеновал и трактор.
Предварительно, без пострадавших. Масштабы разрушений выясняются.
Спасатели просят жителей не ходить по селу – там могут остаться опасные кассетные элементы.
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