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В окупованому Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 10 липня 2022, 17:31
наслідки вибуху в Херсоні, фото: "Мост"

У тимчасово окупованому Херсоні у неділю пролунало декілька вибухів, імовірно, українські ракети влучили у військову частину окупантів.

Джерело: херсонське видання "Мост" із посиланням на місцевих мешканців, російська агенція ТАСС

наслідки вибуху в Херсоні, усі фото:
наслідки вибуху в Херсоні, усі фото: "Мост"

Деталі: Мешканці повідомляють про декілька вибухів у Херсоні.

"Українські ракети нібито поцілили у військову частину на вулиці Пестеля. На фото, які публікують очевидці, дим йде саме з того району", - зазначає видання.

Російське агентство ТАСС заявило, що в Херсоні прогриміло 4 вибухи, в небі було видно сліди роботи ППО.

 

Пізніше з посиланням на окупаційне "ГУ МВС" по області ТАСС повідомило, що, за попередніми даними, у Херсоні дві особи отримали поранення під час обстрілу з боку ЗСУ та повністю зруйновано житловий будинок.

Теми: Херсонвибух
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