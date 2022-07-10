В окупованому Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ

У тимчасово окупованому Херсоні у неділю пролунало декілька вибухів, імовірно, українські ракети влучили у військову частину окупантів.

Джерело: херсонське видання "Мост" із посиланням на місцевих мешканців, російська агенція ТАСС

наслідки вибуху в Херсоні, усі фото: "Мост"

Деталі: Мешканці повідомляють про декілька вибухів у Херсоні.

Реклама:

"Українські ракети нібито поцілили у військову частину на вулиці Пестеля. На фото, які публікують очевидці, дим йде саме з того району", - зазначає видання.

Російське агентство ТАСС заявило, що в Херсоні прогриміло 4 вибухи, в небі було видно сліди роботи ППО.

Пізніше з посиланням на окупаційне "ГУ МВС" по області ТАСС повідомило, що, за попередніми даними, у Херсоні дві особи отримали поранення під час обстрілу з боку ЗСУ та повністю зруйновано житловий будинок.