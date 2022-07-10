В оккупированном Херсоне раздались взрывы – СМИ

Во временно оккупированном Херсоне в воскресенье раздалось несколько взрывов, предположительно, украинские ракеты попали в военную часть оккупантов.

Источник: херсонское издание "Мост" со ссылкой на местных жителей, российское агентство ТАСС

Последствия взрыва в Херсоне, все фото: "Мост"

Детали: Жители сообщают о нескольких взрывах в Херсоне.

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"Украинские ракеты якобы попали в военную часть на улице Пестеля. На публикуемых очевидцами фото дым идет как раз из того района", - отмечает издание.

Российское агентство ТАСС заявило, что в Херсоне прогремело 4 взрыва, в небе были видны следы работы ПВО.

Позже со ссылкой на оккупационное "ГУ МВД" по области ТАСС сообщило, что, по предварительным данным, в Херсоне два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ и полностью разрушен жилой дом.