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Ле Пен про антиросійські санкції: Збагачують Росію і шкодять французам

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 17:48

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен поскаржилась, що санкції ЄС проти Росії виявилися неефективними і стали причиною зростання інфляції в країні.

Про це вона сказала в ефірі BFM-TV, пише "Європейська правда".

Марін Ле Пен шкодує про "неефективні" санкції проти Росії

"Санкції проти Росії виявилися неефективними…Ми купуємо свою нафту в Індії, яка закуповує її у росіян", – заявила вона.

"Вони (ці санкції. - Ред.) збагатили Росію, вони санкціонують французів більше, ніж Росію", - вважає Ле Пен.

Вона додала, що санкції лежать в основі зростаючої інфляції.

Марін Ле Пен, опонентка президента Франції Еммануеля Макрона, регулярно виступає проти антиросійських санкцій. Свою передвиборчу кампанію цієї весни Марін Ле Пен побудувала навколо обіцянки підвищити купівельну спроможність французів.

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Ле Пен переконувала, що ембарго на російські нафту і газ вдарять по гаманцю простих французів, а на всі закиди щодо надмірної лояльності російському режиму Ле Пен відповідала, що діє лише в інтересах Франції.

Після вторгнення Росії в Україну Ле Пен наголошувала, що "неодноразово висловлювала солідарність з українським народом, у тому числі з біженцями, яких слід приймати в гарних умовах".

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