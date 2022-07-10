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Ле Пен об антироссийских санкциях: Обогащают Россию и вредят французам

"Европейская правда"Воскресенье, 10 июля 2022, 17:48

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен пожаловалась, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и стали причиной роста инфляции в стране.

Об этом она сказала в эфире BFM-TV, пишет "Европейская правда".

Марин Ле Пен сожалеет о "неэффективных" санкциях против России

"Санкции против России оказались неэффективными… Мы покупаем свою нефть в Индии, которая закупает ее у россиян", – заявила она.

"Они (эти санкции. – Ред.) обогатили Россию, они санкционируют французов больше, чем Россию", – считает Ле Пен.

Она добавила, что санкции лежат в основе растущей инфляции.

Марин Ле Пен, оппонент президента Франции Эммануэля Макрона, регулярно выступает против антироссийских санкций. Свою предвыборную кампанию этой весной Марин Ле Пен построила вокруг обещания повысить покупательную способность французов.

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Ле Пен убеждала, что эмбарго на российские нефть и газ ударят по кошельку простых французов, а на все упреки в чрезмерной лояльности российскому режиму Ле Пен отвечала, что действует только в интересах Франции.

После вторжения России в Украину Ле Пен отмечала, что "неоднократно выражала солидарность с украинским народом, в том числе с беженцами, которых следует принимать в хороших условиях".

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