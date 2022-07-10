Україна закликала Канаду не піддаватись на шантаж Кремля і скасувати рішення щодо турбіни

Міністерство енергетики та Міністерство закордонних справ України глибоко розчаровані у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для "Північного потоку-1".

Про це йдеться у спільній заяві обох міністерств у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Міністерства наголосили, що у день оголошення рішення Канади РФ обстріляла житлові квартали в Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, а також низку інших населених пунктів в Запорізькій області та діяла як держава-терорист.

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Відомства заявили, що Україна вдячна за запровадження вагомих санкцій проти Росії міжнародною спільнотою, але вони вважають канадсько-німецьку домовленість підлаштуванням санкційного режиму під забаганки Росії.

"Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви", - йдеться у заяві.

Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії, наголосили у міністерствах. Зокрема, компресорна станція "Північного потоку-1" обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними, і лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. За рішенням "Газпрому" зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень, тому обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн кубометрів газу на добу.

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Крім того, наголосили міністерства, Росія може транспортувати газ до Європи, використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз "Газпром" використовує менше ніж 40% від оплачених потужностей.

На додачі існує маршрут транспортування газу через Польщу. Росія відмовилася від його використання за власним вибором і може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно має на меті залишитися надійним постачальником ЄС, стверджується у заяві.

"Таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтовання. Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога Росії не має технічних підстав. Однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам Росії все одно було ухвалене.

Передача турбіни "Північного потоку-1" дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи", - сказано у заяві.

Міністерства закликали уряд Канади скасувати рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму.

"Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності Росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі", - йдеться у заяві.

Уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена ​​на ремонт до Монреаля та "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі Росії через її війну в Україні.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

Український уряд виступив проти намірів Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".