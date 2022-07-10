Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить решение по турбине

Министерство энергетики и Министерство иностранных дел Украины глубоко разочарованы в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для "Северного потока-1".

Об этом говорится в совместном заявлении обоих министерств в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Министерства подчеркнули, что в день объявления решения Канады РФ обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также ряд других населенных пунктов в Запорожской области и действовала как государство-террорист.

Ведомства заявили, что Украина благодарна за введение весомых санкций против России международным сообществом, но они считают канадско-германскую договоренность подстройкой санкционного режима под прихоти России.

"Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно последствие – укрепит чувство безнаказанности Москвы", – говорится в заявлении.

Россия может продолжать поставку газа в Германию в полном объеме без турбины, ставшей предметом дискуссии, отметили в министерствах. В частности, компрессорная станция "Северного потока-1" оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными, и только одна турбина находится сейчас в Канаде. По решению "Газпрома" сейчас работает всего три турбины, остальные отключены без объяснений, поэтому объемы транспортировки сократились со 167 до 67 млн ​​кубометров газа в сутки.

Кроме того, подчеркнули министерства, Россия может транспортировать газ в Европу, использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас "Газпром" использует менее 40% от оплаченных мощностей.

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В дополнение существует маршрут транспортировки газа через Польшу. Россия отказалась от его использования по собственному выбору и может возобновить транспортировку газа в Германию, если цель действительно остаться надежным поставщиком ЕС, утверждается в заявлении.

"Таким образом, требование России по обязательному возвращению турбины для продолжения транспортировки газа является шантажом, не имеющим технического обоснования. Украина предоставила исчерпывающие разъяснения немецкой и канадской сторонам. Обе стороны подтвердили, что понимают, что требование России не имеет технических оснований. Однако решение пойти на уступку безосновательным требованиям России все равно было принято.

Передача турбины "Северного потока-1" позволит России и дальше использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы", - сказано в заявлении.

Министерства призвали правительство Канады упразднить решение, а также обеспечить целостность санкционного режима.

"Не может быть исключений, когда речь идет о привлечении к ответственности России за десятки тысяч убитых украинцев, сотни тысяч объектов разрушенной инфраструктуры, миллионы внутренне перемещенных лиц и беженцев и нескрываемую атаку на демократию и верховенство права во всем мире", - говорится в заявлении.

Правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, в Германию.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена ​​на ремонт в Монреаль и "застряла" там из-за санкций против нефтегазовой отрасли России из-за ее войны в Украине.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".