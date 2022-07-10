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В Україні підтвердили використання наданих Чехією бойових гелікоптерів

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 19:09
В Україні підтвердили використання наданих Чехією бойових гелікоптерів
фото twitter.com/StratcomCentre

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики підтвердив використання бойових гелікоптерів Мі-24, переданих Чехією.

Центр оприлюднив інформацію у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Стратком розмістив фото гелікоптера з підписом: "Поставлені Чехією ударні вертольоти Мі-24 на озброєнні ВПС України".

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Інформація про постачання чеських гелікоптерів з'явилася ще кілька місяців тому, у травні про це говорив і міністр оборони США Ллойд Остін, пише Radio Prague International.

Чеська сторона раніше відмовлялася публікувати будь-які інші подробиці про допомогу Києву.

Чехія була однією з перших країн, яка надала Україні військову допомогу у зв'язку з російським вторгненням. 

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Згідно з заявою міністра оборони Яни Чернохової, до кінця травня уряд Чехії поставив Україні військової техніки на суму понад 3,5 млрд крон (близько 130 млн євро).

У березні повідомлялося, що Чехія розглядає можливість придбання додаткових військових гелікоптерів у американського виробника Bell в рамках планів модернізації своєї армії 

Теми: війназброяЧехія
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