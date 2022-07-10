Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні підтвердили використання наданих Чехією бойових гелікоптерів

"Європейська правда"Неділя, 10 липня 2022, 19:09
фото twitter.com/StratcomCentre

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики підтвердив використання бойових гелікоптерів Мі-24, переданих Чехією.

Центр оприлюднив інформацію у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Стратком розмістив фото гелікоптера з підписом: "Поставлені Чехією ударні вертольоти Мі-24 на озброєнні ВПС України".

Інформація про постачання чеських гелікоптерів з'явилася ще кілька місяців тому, у травні про це говорив і міністр оборони США Ллойд Остін, пише Radio Prague International.

Чеська сторона раніше відмовлялася публікувати будь-які інші подробиці про допомогу Києву.

Чехія була однією з перших країн, яка надала Україні військову допомогу у зв'язку з російським вторгненням. 

Згідно з заявою міністра оборони Яни Чернохової, до кінця травня уряд Чехії поставив Україні військової техніки на суму понад 3,5 млрд крон (близько 130 млн євро).

ВІДЕО ДНЯ

У березні повідомлялося, що Чехія розглядає можливість придбання додаткових військових гелікоптерів у американського виробника Bell в рамках планів модернізації своєї армії 

Теми: війназброяЧехія
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський наступ в напрямку Краснопілля та Мар'їнки

Правозахисник Буткевич потрапив у полон до росіян

відеоОкупанти вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку

Зеленський наказав деокупувати південь України – Резніков

Окупанти хочуть стратити двох "азовців"

Україна закликала Канаду не піддаватись на шантаж Кремля і скасувати рішення щодо турбіни

Усі новини...
війна
У Росії звинуватили Джонсона в ударах по "мирних територіях РФ"
ЗСУ відбили розвідку боєм біля Мазанівки, окупанти з втратами відійшли – зведення Генштабу
Морпіхи показали британські бронемашини Mastiff у дії
Останні новини
08:57
відеоЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині
08:40
Колишній канцлер Німеччини Шредер все ще хоче продовжувати говорити з Путіним
08:36
У Португалії четвертий день гасять масштабну лісову пожежу, постраждали близько 30 людей
08:17
На Луганщині Росія кидає в бій "ждунів", на Донеччині вбиває цивільних – глави областей
07:52
Дніпропетровщина: ніч без сирен, але з обстрілами 
07:20
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський наступ в напрямку Краснопілля та Мар'їнки
06:25
В барах Південної Африки сталися стрілянини, вбиті два десятки людей
05:33
ISW: Росіяни посилюють удари біля Бахмута, хочуть відрізати місто
04:50
фотоРосійська ракета влучила в багатоповерхівку в Харкові
04:25
Голова британського МЗС претендує на пост прем'єра
Усі новини...