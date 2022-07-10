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В Украине подтвердили использование предоставленных Чехией боевых вертолетов

"Европейская правда"Воскресенье, 10 июля 2022, 19:09
В Украине подтвердили использование предоставленных Чехией боевых вертолетов
фото twitter.com/StratcomCentre

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики подтвердил использование боевых вертолетов Ми-24, переданных Чехией.

Центр обнародовал информацию в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Стратком разместил фото вертолета с подписью: "Поставленные Чехией ударные вертолеты Ми-24 на вооружении ВВС Украины".

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Информация о поставках чешских вертолетов появилась еще несколько месяцев назад, в мае об этом говорил и министр обороны США Ллойд Остин, пишет Radio Prague International.

Чешская сторона ранее отказывалась публиковать какие-либо другие подробности о помощи Киеву.

Чехия была одной из первых стран, которая предоставила Украине военную помощь в связи с российским вторжением.

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Согласно заявлению министра обороны Яны Черноховой, до конца мая правительство Чехии поставило Украине военной техники на сумму более 3,5 млрд крон (около 130 млн евро).

В марте сообщалось, что Чехия рассматривает возможность приобретения дополнительных военных вертолетов у американского производителя Bell в рамках планов модернизации своей армии.

Темы: войнаоружиеЧехия
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