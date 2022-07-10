Вчителям у Дагестані обіцяють великі гроші за роботу в ОРДЛО

Міністерство освіти і науки Дагестану запрошує вчителів регіону працювати у так званих "ЛНР" та "ДНР", обіцяючи великі гроші – вже 60 вчителів погодилися їхати.

Джерело: місцеве видання "Кавказский узел"

Деталі: Міносвіти Дагестану отримало лист від Міносвіти Росії, в якому зазначено, що для організації освітнього процесу на території "ЛНР" та "ДНР" до нового навчального року потрібно подати інформацію про працівників, готових до відрядження в ці регіони на тривалий період.

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Станом на 8 липня було подано близько 60 заявок. Влада обіцяє, що нібито підпишуть постанову, згідно з якою відрядженим в ОРДЛО педагогам належить щодобова виплата розміром вісім тисяч рублів і подвійна зарплата.

Нагадаємо: Росіяни хочуть відправити вчителів з Криму на роботу в окуповані міста України.