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Учителям в Дагестане обещают большие деньги за работу в ОРДЛО

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 19:51
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Министерство образования и науки Дагестана приглашает учителей региона работать в так называемых "ЛНР" и "ДНР", обещая большие деньги – уже 60 учителей согласились ехать.

Источник: местное издание "Кавказский узел"

Детали: Минобрнауки Дагестана получило письмо от Минпросвещения России, в котором указано, что для организации образовательного процесса на территории "ЛНР" и "ДНР" к новому учебному году нужно представить информацию о работниках, готовых к командированию в эти регионы на длительный период.

По состоянию на 8 июля, было подано около 60 заявок. Власти обещают, что якобы подпишут постановление, согласно которому командированным в ОРДЛО педагогам положена ежесуточная выплата размером восемь тысяч рублей и двойная зарплата.

Напомним: Россияне хотят отправить учителей из Крыма на работу в оккупированные города Украины.

Темы: РосcияоккупацияДонбасспропаганда
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