Файли Uber: витік даних показав спроби лобіювання щодо Байдена, Макрона і Шольца

Технологічний гігант Uber таємно лобіював свої інтереси перед урядами та політиками під час своєї агресивної глобальної експансії у минулі роки, шукаючи неофіційних зустрічей.

Про це свідчить витік конфіденційних файлів, які розслідувало видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Витік понад 124 000 документів, відомих як "файли Uber", оголює сумнівні з етичної точки зору методи, які використовувала компанія у п'ятирічний період, коли Uber керував його співзасновник Тревіс Каланік, пише видання.

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Кеш файлів, який охоплює період з 2013 по 2017 рік, включає понад 83 000 електронних листів, повідомлень iMessages та WhatsApp, у тому числі часто відверті та неприкрашені повідомлення між Калаником та його командою.

Дані показують, як Uber намагався отримати підтримку своєї експансії, непомітно впливаючи на прем’єр-міністрів, президентів, мільярдерів, олігархів і медіа-баронів.

Повідомлення, що просочилися, свідчать про те, що керівники Uber водночас не мали ілюзій щодо порушення компанією закону. Один керівник пожартував, що вони стали "піратами", тоді як інший визнавав: "Ми просто нелегальні".

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Витік також містить текстові повідомлення між Каланіком та Еммануелем Макроном, який, як випливає з розслідування, таємно допомагав компанії у Франції, коли був міністром економіки. Макрон дозволяв Uber мати частий і прямий доступ до нього та його співробітників. Макрон навіть сказав компанії, що він уклав таємну "угоду" з її опонентами у французькому кабінеті.

В приватному порядку керівники Uber висловлювали ледь приховану зневагу до інших обраних посадових осіб, які були менш прихильними до бізнес-моделі компанії.

Після того, як нині канцлер Німеччини Олаф Шольц, який на той час був мером Гамбурга, виступив проти лобістів Uber і наполягав на виплаті водіям мінімальної зарплати, керівник сказав колегам, що Шольц "справжній комік".

Інший епізод стосується Джо Байдена, який на той час був віцепрезидентом США. Коли Байден запізнився на зустріч з компанією на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Каланік написав колезі: "Я попросив своїх людей повідомити йому, що з кожною хвилиною його запізнення він буде зі мною на одну хвилину менше".

Після зустрічі з Каланіком Байден, схоже, змінив свою підготовлену промову в Давосі. У ній він послався на генерального директора, чия компанія "дасть мільйонам працівників свободу працювати стільки годин, скільки вони хочуть, керувати своїм життям, як вони хочуть".

Окрім зустрічі з Байденом у Давосі, керівники Uber зустрілися віч-на-віч з Макроном, прем’єр-міністром Ірландії Ендою Кенні, прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та Джорджем Осборном, тодішнім канцлером казначейства Британії.

Документи свідчать про те, що Uber вмів знаходити неофіційні шляхи до влади, впливати через друзів або посередників на політиків та шукати зустрічі з ними, на яких не були присутні помічники та офіційні особи.

The Guardian провела глобальне розслідування витоку файлів Uber, поділившись даними зі ЗМІ по всьому світу через Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Понад 180 журналістів із 40 ЗМІ, включаючи Le Monde, Washington Post та BBC, найближчими днями опублікують серію репортажів про технологічного гіганта.

У заяві у відповідь на витік Uber визнав "помилки та прорахунки", але сказав, що з 2017 року компанія була трансформована під керівництвом її нинішнього генерального директора Дари Хосровшахі.

"Ми не виправдовували і не виправдовуватимемо минулу поведінку, яка явно не відповідає нашим нинішнім цінностям. Натомість ми просимо громадськість судити про нас на основі того, що ми зробили за останні п'ять років, і що ми робитимемо найближчими роками", - йдеться у повідомленні компанії.

Представник Каланіка сказав, що ініціативи щодо розширення Uber "очолювалися більш ніж сотнею лідерів у десятках країн світу і завжди перебували під безпосереднім контролем та з повного схвалення надійних груп Uber з юридичних питань, політики та дотримання вимог".