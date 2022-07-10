Файлы Uber: утечка данных показала попытки лоббирования в отношении Байдена, Макрона и Шольца

Технологический гигант Uber тайно лоббировал свои интересы перед правительствами и политиками во время своей агрессивной глобальной экспансии в прошлые годы в поисках неофициальных встреч.

Об этом свидетельствует утечка конфиденциальных файлов, которые расследовало издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Утечка более 124 000 документов, известных как "файлы Uber", обнажает сомнительные с этической точки зрения методы, которые использовала компания в пятилетний период, когда Uber руководил его соучредитель Тревис Каланик, пишет издание.

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Кэш файлов, охватывающий период с 2013 по 2017 год, включает более 83 000 электронных писем, сообщений iMessages и WhatsApp, включая часто откровенные и неукрашенные сообщения между Калаником и его командой.

Данные показывают, как Uber пытался получить поддержку своей экспансии, незаметно влияя на премьер-министров, президентов, миллиардеров, олигархов и медиа-баронов.

Сообщения свидетельствуют о том, что руководители Uber одновременно не питали иллюзий относительно нарушения компанией закона. Один руководитель пошутил, что они стали "пиратами", в то время как другой признавал: "Мы просто нелегальны".

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Утечка также содержит текстовые сообщения между Калаником и Эммануэлем Макроном, который, как следует из расследования, тайно помогал компании во Франции, когда был министром экономики. Макрон позволял Uber иметь частый и прямой доступ к нему и его сотрудникам. Макрон даже сказал компании, что он заключил тайное "соглашение" с ее оппонентами во французском кабинете.

В частном порядке руководители Uber выражали едва скрытое пренебрежение к другим должностным лицам, которые были менее благосклонны к бизнес-модели компании.

После того, как канцлер Германии Олаф Шольц, который в то время был мэром Гамбурга, выступил против лоббистов Uber и настаивал на выплате водителям минимальной зарплаты, руководитель сказал коллегам, что Шольц "настоящий комик".

Другой эпизод касается Джо Байдена, который в то время был вице-президентом США. Когда Байден опоздал на встречу с компанией на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Каланик написал коллеге: "Я попросил своих людей сообщить ему, что с каждой минутой опоздания он будет со мной на одну минуту меньше".

После встречи с Калаником Байден, похоже, изменил свою подготовленную речь в Давосе. В ней он сослался на генерального директора, чья компания "даст миллионам работников свободу работать столько часов, сколько они хотят, управлять своей жизнью, как они хотят".

Кроме встречи с Байденом в Давосе, руководители Uber встретились лицом к лицу с Макроном, премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Джорджем Осборном, тогдашним канцлером казначейства Британии.

Документы свидетельствуют о том, что Uber умел находить неофициальные пути к власти, влиять через друзей или посредников на политиков и искать встречи с ними, на которых не присутствовали помощники и официальные лица.

The Guardian провела глобальное расследование утечки файлов Uber, разделившись данными со СМИ по всему миру через Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Более 180 журналистов из 40 СМИ, включая Le Monde, Washington Post и BBC, в ближайшие дни опубликуют серию репортажей о технологическом гиганте.

В заявлении в ответ на утечку Uber признал "ошибки и просчеты", но сказал, что с 2017 года компания была трансформирована под руководством ее нынешнего генерального директора Дары Хосровшахи.

"Мы не оправдывали и не будем оправдывать былое поведение, которое явно не соответствует нашим нынешним ценностям. Зато мы просим общественность судить о нас на основе того, что мы сделали за последние пять лет, и что мы будем делать в ближайшие годы", - говорится в сообщении компании.

Представитель Каланика сказал, что инициативы по расширению Uber "возглавлялись более чем сотней лидеров в десятках стран мира и всегда находились под непосредственным контролем и полным одобрением надежных групп Uber по юридическим вопросам, политике и соблюдению требований".