Росіяни застрягли в районі Білогорівки – Гайдай

Російські війська застрягли в районі Білогорівки Луганської області через знищені склади з боєприпасами, повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телеканалу Freedom

Пряма мова Гайдая: "Застрягли російські війська в районі Білогорівки, швидше за все, це завдяки нашим захисникам, які дають гідну відсіч.

Реклама:

Плюс хороша робота наших артилеристів, які знищили за останні декілька днів велику кількість артилерійських складів, тому логістика дуже погана у росіян з підвезенням боєприпасів.

Деталі: За словами Гайдая, видно, як зменшується кількість обстрілів, а без артилерії росіяни не можуть пройти й метра.

Нагадаємо: Українські військові відбили російську розвідку боєм на Слов’янському напрямку, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах.