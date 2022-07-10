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Росіяни застрягли в районі Білогорівки – Гайдай

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 20:51
Росіяни застрягли в районі Білогорівки – Гайдай
білогорівка, фото гайдая

Російські війська застрягли в районі Білогорівки Луганської області через знищені склади з боєприпасами, повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телеканалу Freedom

Пряма мова Гайдая: "Застрягли російські війська в районі Білогорівки, швидше за все, це завдяки нашим захисникам, які дають гідну відсіч.

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Плюс хороша робота наших артилеристів, які знищили за останні декілька днів велику кількість артилерійських складів, тому логістика дуже погана у росіян з підвезенням боєприпасів.

Деталі: За словами Гайдая, видно, як зменшується кількість обстрілів, а без артилерії росіяни не можуть пройти й метра.

Нагадаємо: Українські військові відбили російську розвідку боєм на Слов’янському напрямку, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах.

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Теми: Луганська областьвійна
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