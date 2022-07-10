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Росіяни застрягли в районі Білогорівки – Гайдай

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 20:51
білогорівка, фото гайдая

Російські війська застрягли в районі Білогорівки Луганської області через знищені склади з боєприпасами, повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телеканалу Freedom

Пряма мова Гайдая: "Застрягли російські війська в районі Білогорівки, швидше за все, це завдяки нашим захисникам, які дають гідну відсіч.

Плюс хороша робота наших артилеристів, які знищили за останні декілька днів велику кількість артилерійських складів, тому логістика дуже погана у росіян з підвезенням боєприпасів.

Деталі: За словами Гайдая, видно, як зменшується кількість обстрілів, а без артилерії росіяни не можуть пройти й метра.

Нагадаємо: Українські військові відбили російську розвідку боєм на Слов’янському напрямку, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Теми: Луганська областьвійна
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