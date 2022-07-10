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Россияне застряли в районе Белогоровки – Гайдай

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 20:51
белогоровка, фото гайдая

Российские войска застряли в районе Белогоровки Луганской области из-за уничтоженных складов с боеприпасами, сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телеканала Freedom

Прямая речь Гайдая: "Застряли российские войска в районе Белогоровки, скорее всего, это благодаря нашим защитникам, которые дают достойный отпор.

Плюс хорошая работа наших артиллеристов, уничтоживших за последние несколько дней большое количество артиллерийских складов, поэтому логистика очень плоха у россиян с подвозом боеприпасов.

Детали: По словам Гайдая, видно, как уменьшается количество обстрелов, а без артиллерии россияне не могут пройти и метр.

Напомним: Украинские военные отразили российскую разведку боем на Славянском направлении, оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам.

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Темы: Луганская областьвойна
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