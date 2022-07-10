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Донеччина: щонайменше 2 загиблих і 5 поранених за добу

Катерина ТищенкоНеділя, 10 липня 2022, 20:54
наслідки обстрілів на Донеччині 10 липня, фото з Facebook Кириленка

У неділю на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 2 мешканців і 5 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Facebook

наслідки обстрілів на Донеччині 10 липня, фото з Facebook Кириленка
наслідки обстрілів на Донеччині 10 липня, фото з Facebook Кириленка

Дослівно: "Найгарячіше – у Бахмутському районі. Під обстрілами – Торецька, Соледарська і Сіверська громади".

Деталі: У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та приватний будинок – без постраждалих.

Соледар у неділю зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених.

 

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу.

Вугледар росіяни обстріляли з артилерії – поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.

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"Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві", – повідомив Кириленко.

Теми: Донецька областьвійна
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