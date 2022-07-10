Донеччина: щонайменше 2 загиблих і 5 поранених за добу
У неділю на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 2 мешканців і 5 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Facebook
Дослівно: "Найгарячіше – у Бахмутському районі. Під обстрілами – Торецька, Соледарська і Сіверська громади".
Деталі: У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та приватний будинок – без постраждалих.
Соледар у неділю зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених.
У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу.
Вугледар росіяни обстріляли з артилерії – поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.
"Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві", – повідомив Кириленко.