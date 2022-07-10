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Донетчина: по меньшей мере 2 погибших и 5 раненых за сутки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 июля 2022, 20:54
последствия обстрелов в Донецкой области 10 июля, фото с Facebook Кириленко

В воскресенье в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 2 жителя и 5 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

последствия обстрелов в Донецкой области 10 июля, фото с Facebook Кириленко
последствия обстрелов в Донецкой области 10 июля, фото с Facebook Кириленко

Дословно: "Горячее всего – в Бахмутском районе. Под обстрелами – Торецкая, Соледарская и Северская общины".

Детали: В Нью-Йорке ракетным ударом поврежден магазин и частный дом – без пострадавших.

Соледар в воскресенье подвергся двум обстрелам: ночью и вечером. В результате ночных обстрелов сгорели дом культуры и административное здание, в результате вечернего – повреждена пятиэтажка. За день в городе – трое раненых.

 

В Северске под обстрел попал частный сектор – один дом разрушен, много повреждено. Также повреждения получила одна многоэтажка. Достоверно известно о двух погибших в городе за сутки.

Угледар россияне обстреляли из артиллерии – ранен один человек. Еще один человек ранен в Ласточкино Очеретинской общины.

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"Кроме того, под огнем общины в относительном тылу. Черкасская община была обстреляна из Градов – без пострадавших. В Ильиновской общине от артобстрела начался пожар на пшеничной ниве", – сообщил Кириленко.

Темы: Донецкая областьвойна
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