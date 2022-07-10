Зараз немає у росіян оперативної паузи. Вона буде перед їхньою втечею – Зеленський

Президент Володимир Зеленський просить не називати ситуацію на війні "оперативною паузою росіян", оскільки вони тільки за одну добу здійснили 34 авіанальоти.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу".

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Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза.

Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі. І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу".