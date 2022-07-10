Сейчас у россиян нет оперативной паузы. Она будет перед их побегом – Зеленский

Президент Владимир Зеленский просит не называть ситуацию на войне "оперативной паузой россиян", поскольку они только за сутки совершили 34 авианалета.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "На этой неделе многие говорили о якобы "оперативной паузе" в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту "паузу".

Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы по разным направлениям. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза.

Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством из нашей украинской родной земли. И я благодарен всем нашим бойцам, обеспечивающим приближение этого времени".