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Сейчас у россиян нет оперативной паузы. Она будет перед их побегом – Зеленский

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 22:42
Сейчас у россиян нет оперативной паузы. Она будет перед их побегом – Зеленский
фото оп

Президент Владимир Зеленский просит не называть ситуацию на войне "оперативной паузой россиян", поскольку они только за сутки совершили 34 авианалета.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "На этой неделе многие говорили о якобы "оперативной паузе" в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту "паузу".

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Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы по разным направлениям. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза.

Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством из нашей украинской родной земли. И я благодарен всем нашим бойцам, обеспечивающим приближение этого времени".

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Темы: Зеленскийвойна
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