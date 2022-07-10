Зеленський хоче донести правду про російський терор до Азії й Африки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить усе, щоб правду про російський терор почули і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "…(дипломатична) активність направлена не тільки на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі".

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Деталі: Президент наголосив, що всі російські військові, які віддають та виконують накази про удари по українських містах, будуть знайдені.

Пряма мова: "Нацистських вбивць знаходять і судять, навіть коли їм вже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання невідворотні для кожного російського вбивці. Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава буде їх захищати. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини".