Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський хоче донести правду про російський терор до Азії й Африки

Катерина ТищенкоНеділя, 10 липня 2022, 22:45
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить усе, щоб правду про російський терор почули і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "…(дипломатична) активність направлена не тільки на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі".

Деталі: Президент наголосив, що всі російські військові, які віддають та виконують накази про удари по українських містах, будуть знайдені.

Пряма мова: "Нацистських вбивць знаходять і судять, навіть коли їм вже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання невідворотні для кожного російського вбивці. Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава буде їх захищати. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийвійнаАзіяАфрика
Головне сьогодні

Ахметов заявив, що виходить із медійного бізнесу на користь держави

Путін вирішив спростити отримання громадянства Росії для всіх українців

Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти – уповноважений

відео"Все горить": нацгвардійці показали, якими були бої за Сєвєродонецьк

"Альфа-Банк" змінює назву на "Сенс Банк"

В Україні заборонили курити сигарети для нагрівання у громадських місцях

Усі новини...
Зеленський
Зараз немає у росіян оперативної паузи. Вона буде перед їхньою втечею – Зеленський
Зеленський наказав деокупувати південь України – Резніков
Захисників України звільнили від сплати військового збору
Останні новини
18:10
"Час додому": у Криму набирає обертів рух опору "Жовта стрічка"
18:05
Посли G7: призначення керівника САП є критично важливим
18:05
Курс валют на 11 липня: готівкова гривня знову стрімко ослабла
18:00
Під завалами в Часовому Яру знайшли вже 30 загиблих
17:55
У Мінкульті розповіли, які російські книги треба першочергово вилучити з бібліотек
17:23
Ахметов заявив, що виходить із медійного бізнесу на користь держави
17:15
Росія раптом почала глушити GPS-сигнали на півночі Норвегії, що заважає цивільній авіації – ЗМІ
17:08
Ердоган обговорив з Путіним створення коридорів для українського зерна
17:00
відео"Китай звільняє РФ від фашистів": у новому епізоді "Масяні" бомбардують Москву та Петербург
17:00
США підтримали рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку-1"
Усі новини...