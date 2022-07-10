Зеленский хочет донести правду о российском терроре до Азии и Африки

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы правду о российском терроре услышали и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "…(дипломатическая) активность направлена ​​не только на Европу и другие традиционные регионы для работы украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле".

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Детали: Президент подчеркнул, что все российские военные, отдающие и выполняющие приказы об ударах по украинским городам, будут найдены.

Прямая речь: "Нацистских убийц находят и судят, даже когда им уже исполнилось по 90 или 100 лет. Их ловят по всему миру. Конечно, мы не хотим ждать так долго. Я привожу этот пример, чтобы показать, что наказания неотвратимы для каждого российского убийцы. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет защищать их. Россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства".