Правозахисник Буткевич потрапив у полон до росіян

Правозахисник Максим Буткевич, який наразі служить в ЗСУ, потрапив у полон до росіян.

Джерело: Hromadske radio, Центр прав людини ZMINA, мати Буткевича Євгенія у коментарі "Бабель"

Деталі: 24 червня про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджується, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".

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ZMINA пише, що батькам Буткевича офіційно повідомило про полон керівництво роти, в якій він служить.

Водночас, мати Буткевича сказала, що дізналася про долю сина з відео, опублікованого наприкінці червня, і відтоді Буткевич з нею не зв’язувався. Питанням визволенням Буткевича займається Обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених. Жодної інформації щодо сина мати досі не отримала — на всі запити їй відповідають, що "справа опрацьовується".

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Довідково. Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.