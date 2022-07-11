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Правозащитник Буткевич попал в плен к россиянам

Анастасия КалатурПонедельник, 11 июля 2022, 00:29
ФОТО: Facebook

Правозащитник Максим Буткевич, служащий сейчас в ВСУ, попал в плен к россиянам.

Источник: Hromadske radio, Центр прав человека ZMINA, мать Буткевича Евгения в комментарии "Бабель"

Детали: 24 июня о пленении Буткевича сообщали российские пропагандисты, опубликовав видео допроса. Утверждается, что якобы украинские военные, в том числе и Буткевич, "сдались в плен под Горским".

ZMINA пишет, что родителям Буткевича официально сообщило о пленении руководства роты, в которой он служит.

В то же время мать Буткевича сказала, что узнала о судьбе сына из видео, опубликованного в конце июня, и с тех пор Буткевич с ней не связывался. Вопросом освобождения Буткевича занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Никакой информации о сыне мать до сих пор не получила - на все запросы ей отвечают, что "дело обрабатывается".

Справка. Максим Буткевич пошел в ВСУ в марте 2022 года. Он украинский правозащитник и журналист, соучредитель ZMINA и   Hromadske radio.

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Темы: пленныеРосcиявойнаВооруженные силы
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