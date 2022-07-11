Bloomberg: Twitter на тижні подасть до суду на Маска за відмову від покупки соцмережі

На початку цього тижня Twitter подасть до суду на засновника SpaceX і бізнесмена Ілона Маска за відмову від покупки соцмережі за 44 млрд доларів.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Справа слухатиметься в штаті Делавер. Делавер є корпоративною оселею для більш як половини компаній США, включаючи Twitter, і понад 60% фірм зі списку Fortune 500 (список журналу Fortune, що оцінює 500 найбільших корпорацій Сполучених Штатів за доходом).

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Bloomberg пише, що там судді розглядають справи без присяжних і не можуть присуджувати штрафні санкції.

Судячи з попередніх суперечок про злиття, спроби розірвати угоду можуть закінчитися протягом кількох місяців, часто закінчуючись мировими угодами, щоб уникнути подальших суперечок.

Оновлення: Маск відреагував жартом на намір Twitter судитися.

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