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Bloomberg: Twitter на тижні подасть до суду на Маска за відмову від покупки соцмережі

Анастасія КалатурПонеділок, 11 липня 2022, 02:00

На початку цього тижня Twitter подасть до суду на засновника SpaceX і бізнесмена Ілона Маска за відмову від покупки соцмережі  за 44 млрд доларів.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Справа слухатиметься в штаті Делавер. Делавер є корпоративною оселею для більш як половини компаній США, включаючи Twitter, і понад 60% фірм зі списку Fortune 500 (список журналу Fortune, що оцінює 500 найбільших корпорацій Сполучених Штатів за доходом).

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Bloomberg пише, що там судді розглядають справи без присяжних і не можуть присуджувати штрафні санкції.

Судячи з попередніх суперечок про злиття, спроби розірвати угоду можуть закінчитися протягом кількох місяців, часто закінчуючись мировими угодами, щоб уникнути подальших суперечок.

Оновлення: Маск відреагував жартом на намір Twitter судитися.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 9 липня стало відомо, що    Ілон Маск розриває угоду на 44 млрд  доларів на купівлю Twitter.
  •  Маск стверджує, що має право вийти з угоди, оскільки Twitter не надав йому достатньо інформації про бізнес компанії.
  • Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.

Теми: Масксоцмережі
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