Bloomberg: Twitter на тижні подасть до суду на Маска за відмову від покупки соцмережі
На початку цього тижня Twitter подасть до суду на засновника SpaceX і бізнесмена Ілона Маска за відмову від покупки соцмережі за 44 млрд доларів.
Джерело: джерела Bloomberg
Деталі: Справа слухатиметься в штаті Делавер. Делавер є корпоративною оселею для більш як половини компаній США, включаючи Twitter, і понад 60% фірм зі списку Fortune 500 (список журналу Fortune, що оцінює 500 найбільших корпорацій Сполучених Штатів за доходом).
Bloomberg пише, що там судді розглядають справи без присяжних і не можуть присуджувати штрафні санкції.
Судячи з попередніх суперечок про злиття, спроби розірвати угоду можуть закінчитися протягом кількох місяців, часто закінчуючись мировими угодами, щоб уникнути подальших суперечок.
Оновлення: Маск відреагував жартом на намір Twitter судитися.
— Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 9 липня стало відомо, що Ілон Маск розриває угоду на 44 млрд доларів на купівлю Twitter.
- Маск стверджує, що має право вийти з угоди, оскільки Twitter не надав йому достатньо інформації про бізнес компанії.
- Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.