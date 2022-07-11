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Bloomberg: Twitter на неделе подаст в суд на Маска за отказ от покупки соцсети

Анастасия КалатурПонедельник, 11 июля 2022, 02:00

В начале этой недели Twitter подаст в суд на основателя SpaceX и бизнесмена Илона Маска за отказ от покупки соцсети за 44 млрд долларов.

Источник: источники Bloomberg

Детали: Дело будет слушаться в штате Делавэр. Делавэр является корпоративным жилищем для более половины компаний США, включая Twitter, и более 60% фирм из списка Fortune 500 (список журнала Fortune, оценивающий 500 крупнейших корпораций Соединенных Штатов по доходу).

Bloomberg пишет, что там судьи рассматривают дела без присяжных и не могут присуждать штрафные санкции.

Судя по предварительным спорам о слиянии, попытки разорвать соглашение могут закончиться в течение нескольких месяцев, часто заканчиваясь мировыми соглашениями, чтобы избежать дальнейших споров.

Обновление: Маск отреагировал шуткой на намерение Twitter судиться.

Предыстория:

  • 9 июля стало известно, что Илон Маск разрывает сделку на 44 млрд долларов на покупку Twitter.
  • Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.
  • Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.

Темы: Масксоцсети
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