Bloomberg: Twitter на неделе подаст в суд на Маска за отказ от покупки соцсети

В начале этой недели Twitter подаст в суд на основателя SpaceX и бизнесмена Илона Маска за отказ от покупки соцсети за 44 млрд долларов.

Источник: источники Bloomberg

Детали: Дело будет слушаться в штате Делавэр. Делавэр является корпоративным жилищем для более половины компаний США, включая Twitter, и более 60% фирм из списка Fortune 500 (список журнала Fortune, оценивающий 500 крупнейших корпораций Соединенных Штатов по доходу).

Bloomberg пишет, что там судьи рассматривают дела без присяжных и не могут присуждать штрафные санкции.

Судя по предварительным спорам о слиянии, попытки разорвать соглашение могут закончиться в течение нескольких месяцев, часто заканчиваясь мировыми соглашениями, чтобы избежать дальнейших споров.

Обновление: Маск отреагировал шуткой на намерение Twitter судиться.

Предыстория: