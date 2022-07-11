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Херсонщина: ЗСУ вразили пункт Росгвардії

Понеділок, 11 липня 2022, 02:49
Херсонщина: ЗСУ вразили пункт Росгвардії
ФОТО: GETTY

ЗСУ на Херсонщині уразили командно-спостережний пункт російської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Застосуванням авіації – парою штурмовиків – нанесено удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували".

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Деталі: Також українські війська ліквідували 38 росіян, чотири гаубиці "Мста-Б" та переносний ЗРК,  п’ять   одиниць авотехніки та два склади боєприпасів на Херсонщині.

Теми: Херсонська областьвійнаРосіяЗбройні сили
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