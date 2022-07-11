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Херсонщина: ВСУ поразили пункт Росгвардии

Понедельник, 11 июля 2022, 02:49
Херсонщина: ВСУ поразили пункт Росгвардии
ФОТО: GETTY

ВСУ на Херсонщине поразили командно-наблюдательный пункт российской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Применением авиации - парой штурмовиков - нанесен удар по скоплению противника в Херсонской области. Поражены командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии, который накануне атаковали".

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Детали: Также украинские войска ликвидировали 38 россиян, четыре гаубицы "Мста-Б" и переносной ЗРК, пять единиц авотехники и два склада боеприпасов на Херсонщине.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcияВооруженные силы
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