Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Харкові

Російська ракета влучила в житлову шестиповерхівку у центральній частині Харкова.

Джерело: ДСНС Харківщини, Suspilne

Деталі: Будівля частково зруйнована. Станом на 4:30 рятувальники врятували одну літню жінку, триває розбір завалів.

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Як зазначається, в Харкові вранці 11 липня чули три вибухи, перший вибух пролунав о 3:32.

Дослівно ДСНС о 07:00: "Цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі.

З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя жертв та постраждалих не було. Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.

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Ще дві ракети влучило на подвір‘я неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста".

Деталі: Повітряна тривога в Харківській області тривала з 00:23 до 04:22.