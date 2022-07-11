Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Харкові

Анастасія КалатурПонеділок, 11 липня 2022, 04:50
Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Харкові
Харків, фото ДСНС

Російська ракета влучила в житлову шестиповерхівку у центральній частині Харкова.

Джерело: ДСНС Харківщини, Suspilne

Деталі: Будівля частково зруйнована. Станом на 4:30 рятувальники врятували одну літню жінку, триває розбір завалів.

Реклама:

Як зазначається, в Харкові вранці 11 липня чули три вибухи, перший вибух пролунав о 3:32.

Дослівно ДСНС о 07:00: "Цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі.

З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя жертв та постраждалих не було. Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.

ВІДЕО ДНЯ

Ще дві ракети влучило на подвір‘я неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста".

 
 
 

Деталі: Повітряна тривога в Харківській області тривала з 00:23 до 04:22.

Тривалість та кількість сигналів тривог за 10.07.2022
Тривалість та кількість сигналів тривог за 10.07.2022
Кара повітряних тривог у Telegram

УП, доповнено
Теми: війнаХарківська областьРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: