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Российская ракета попала в многоэтажку в Харькове

Анастасия КалатурПонедельник, 11 июля 2022, 04:50
Харьков, фото ГСЧС

Российская ракета попала в жилую шестиэтажку в центральной части Харькова.

Источник: ГСЧС Харьковской области, Suspilne

Детали: Здание частично разрушено. По состоянию на 4:30 спасатели спасли одну пожилую женщину, продолжается разбор завалов.

Как отмечается, в Харькове утром 11 июля слышали три взрыва, первый взрыв прогремел в 3:32.

Дословно ГСЧС в 07:00: "Этой ночью Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам. 1 ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.

Из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина, проживающая в квартире на 2-м этаже. К счастью, жертв и пострадавших не было. В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.

Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города".

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Детали: Воздушная тревога в Харьковской области длилась с 00:23 до 04:22.

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Темы: войнаХарьковская областьРосcиявойна
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