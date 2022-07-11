Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская ракета попала в многоэтажку в Харькове

Анастасия КалатурПонедельник, 11 июля 2022, 04:50
Российская ракета попала в многоэтажку в Харькове
Харьков, фото ГСЧС

Российская ракета попала в жилую шестиэтажку в центральной части Харькова.

Источник: ГСЧС Харьковской области, Suspilne

Детали: Здание частично разрушено. По состоянию на 4:30 спасатели спасли одну пожилую женщину, продолжается разбор завалов.

Реклама:

Как отмечается, в Харькове утром 11 июля слышали три взрыва, первый взрыв прогремел в 3:32.

Дословно ГСЧС в 07:00: "Этой ночью Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам. 1 ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.

Из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина, проживающая в квартире на 2-м этаже. К счастью, жертв и пострадавших не было. В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.

ВИДЕО ДНЯ

Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города".

 
 
 

Детали: Воздушная тревога в Харьковской области длилась с 00:23 до 04:22.

Продолжительность и количество сигналов тревог за 10.07.2022
Продолжительность и количество сигналов тревог за 10.07.2022
Карта повітряних тривог в Telegram

УП, дополнено
Темы: войнаХарьковская областьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: