Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В барах Південної Африки сталися стрілянини, вбиті два десятки людей

Анастасія КалатурПонеділок, 11 липня 2022, 06:25
ФОТО: GETTY

Дев'ятнадцять людей було вбито в результаті стрілянин у двох барах у ПАР.

Джерело: ReutersThe Guardian

Деталі: В барі містечка Совето Orlando East сталася стрілянина, в результаті якої загинули 15 людей, ще вісім потрапили до лікарні.

У місті Пітермаріцбург у провінції Квазулу-Натал двоє людей увірвалися до бару і "вистрілили по відвідувачах навмання", перш ніж утекти. Під обстріл потрапили 12 людей,  двоє загинули на місці, двоє інших померли у лікарні.  Ще вісім людей все ще перебувають у лікарні із травмами.

Загиблі були віком від 30 до 45 років.

Поліція намагається з’ясувати, чи були напади пов'язані між собою, зазначивши їхню схожість.  Водночас, правоохоронці заявили, що не вірять у зв'язок між двома стрілянинами. 

Вбивці з обох інцидентів наразі утікачі.  Невідомо, скільки нападників брали участь у подіях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Африка
Головне сьогодні

ЗСУ традиційно змусили ворога тікати біля Мар’їнки – зведення Генштабу

Ердоган поговорив про "зерновий коридор" із Зеленським

Посли G7: призначення керівника САП є критично важливим

Ахметов заявив, що виходить із медійного бізнесу на користь держави

Путін вирішив спростити отримання громадянства Росії для всіх українців

Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти – уповноважений

Усі новини...
Африка
Зеленський хоче донести правду про російський терор до Азії й Африки
ЄС пояснив країнам Африки, чому його санкції не вплинули на продовольчу кризу
В Україні з'явиться спецпредставник зі справ Африки
Останні новини
22:58
Окупанти заявили про побиття російського військового в Криму за одяг із літерою Z
22:41
Зеленський: Передача турбіни для Росії – небезпечний прецедент
22:33
Стало відомо, коли у Британії визначаться з наступником Джонсона
22:14
Білоруський режим хоче дозволити КДБ контролювати виїзд із країни
22:11
Не визнаний полоненим. Історія 19-річного морпіха, на якого чекає матір
22:10
Вісім іноземних суден зайшли до портів України за збіжжям - ВМС ЗСУ
21:50
Публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень – ОПОРА
21:41
Французька Sephora повністю виходить з РФ
21:39
Вчені виявили рідкісний тип раку у "вагітної мумії" зі Стародавнього Єгипту
21:36
Арбітраж підтвердив юрисдикцію у позові України проти Росії через захоплення моряків
Усі новини...