В барах Південної Африки сталися стрілянини, вбиті два десятки людей

Дев'ятнадцять людей було вбито в результаті стрілянин у двох барах у ПАР.

Джерело: Reuters, The Guardian

Деталі: В барі містечка Совето Orlando East сталася стрілянина, в результаті якої загинули 15 людей, ще вісім потрапили до лікарні.

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У місті Пітермаріцбург у провінції Квазулу-Натал двоє людей увірвалися до бару і "вистрілили по відвідувачах навмання", перш ніж утекти. Під обстріл потрапили 12 людей, двоє загинули на місці, двоє інших померли у лікарні. Ще вісім людей все ще перебувають у лікарні із травмами.

Загиблі були віком від 30 до 45 років.

Поліція намагається з’ясувати, чи були напади пов'язані між собою, зазначивши їхню схожість. Водночас, правоохоронці заявили, що не вірять у зв'язок між двома стрілянинами.

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Вбивці з обох інцидентів наразі утікачі. Невідомо, скільки нападників брали участь у подіях.