Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В барах Южной Африки произошли стрельбы, убиты два десятка человек

Анастасия КалатурПонедельник, 11 июля 2022, 06:25
В барах Южной Африки произошли стрельбы, убиты два десятка человек
ФОТО: GETTY

Девятнадцать человек были убиты в результате стрельбы в двух барах в ЮАР.

Источник: ReutersThe Guardian

Детали: В баре городка Соуето Orlando East произошла стрельба, в результате которой погибли 15 человек, еще восемь попали в больницу.

Реклама:

В городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал два человека ворвались в бар и "выстрелили по посетителям наугад", прежде чем убежать. Под обстрел попали 12 человек, двое погибли на месте, двое других скончались в больнице. Еще восемь человек все еще находятся в больнице с травмами.

Погибшие были в возрасте от 30 до 45 лет.

Полиция пытается выяснить, были ли нападения связаны между собой, отметив их схожесть. В то же время правоохранители заявили, что не верят в связь между двумя стрельбами.

ВИДЕО ДНЯ

Убийцы из обоих инцидентов беглецы. Неизвестно, сколько нападавших участвовали в событиях.

Темы: Африка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Африка
В БРИКС приглашают еще 6 стран
Пригожин заявил, что он в Африке: записал видео из пустыни
FT: Китай будет подталкивать БРИКС стать геополитическим соперником G7
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: