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В барах Южной Африки произошли стрельбы, убиты два десятка человек

Анастасия КалатурПонедельник, 11 июля 2022, 06:25
ФОТО: GETTY

Девятнадцать человек были убиты в результате стрельбы в двух барах в ЮАР.

Источник: ReutersThe Guardian

Детали: В баре городка Соуето Orlando East произошла стрельба, в результате которой погибли 15 человек, еще восемь попали в больницу.

В городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал два человека ворвались в бар и "выстрелили по посетителям наугад", прежде чем убежать. Под обстрел попали 12 человек, двое погибли на месте, двое других скончались в больнице. Еще восемь человек все еще находятся в больнице с травмами.

Погибшие были в возрасте от 30 до 45 лет.

Полиция пытается выяснить, были ли нападения связаны между собой, отметив их схожесть. В то же время правоохранители заявили, что не верят в связь между двумя стрельбами.

Убийцы из обоих инцидентов беглецы. Неизвестно, сколько нападавших участвовали в событиях.

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Темы: Африка
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