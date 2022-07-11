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Дніпропетровщина: ніч без сирен, але з обстрілами 

Олена РощінаПонеділок, 11 липня 2022, 07:52

У ніч на 11 липня російські війська обстріляли села Новосеменівка та Мар’янське у Дніпропетровській області – є руйнування житла, постраждали худоба. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч без сирен, але з обстрілами. 

Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах – Новосеменівці та Мар’янському. 

Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу". 

Деталі: В інших районах області станом на 07.41 спокійно.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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