Дніпропетровщина: ніч без сирен, але з обстрілами 

У ніч на 11 липня російські війська обстріляли села Новосеменівка та Мар’янське у Дніпропетровській області – є руйнування житла, постраждали худоба.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч без сирен, але з обстрілами.

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Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах – Новосеменівці та Мар’янському.

Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу".

Деталі: В інших районах області станом на 07.41 спокійно.