Днепропетровщина: ночь без сирен, но с обстрелами
Понедельник, 11 июля 2022, 07:52
В ночь на 11 июля российские войска обстреляли села Новосеменовка и Марьянское в Днепропетровской области – есть разрушения жилья, пострадал скот.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Ночь без сирен, но с обстрелами.
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Российские войска несколько раз покрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской. Попали прямо по селам – Новосеменовке и Марьянскому.
Предварительно люди не пострадали. В деревнях есть разрушение жилья. Задело и скот".
Детали: В других районах области по состоянию на 07:41 спокойно.
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