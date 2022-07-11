Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині Росія кидає в бій "ждунів", на Донеччині вбиває цивільних – глави областей

Олена РощінаПонеділок, 11 липня 2022, 08:17
На Луганщині Росія кидає в бій ждунів, на Донеччині вбиває цивільних – глави областей
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Російські війська в окупованих містах Луганської області змушують українців воювати проти України, а в Донецькій області продовжують вбивати мирне населення.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: За словами Гайдая, на Луганщині окупанти використовують авіацію, але стоять на місці, втрачають чергові склади з боєприпасами.

Реклама:

Повідомлення про втрату окупантами чергових складів із боєприпасами надходять щодня, останнє – з Луганська. "Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато", – повідомляє він.

Пряма мова Гайдая: "Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.

В них є все і в достатній кількості. Але наші бійці завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і "вмирають від природних причин". "Друга армія світу" декілька разів бігла з Білогорівки, не знала що робити під Золотарівкою.

ВІДЕО ДНЯ

В бій вже кинуті завзяті "ждуни" із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль".

Деталі: Гайдай повідомив, що за ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини.

За його словами, російські війська застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні. Намагаються просуватися зі сторони Попасної.

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! 10 липня найбільшого удару орки завдали по Часовому Яру: знищили багатоповерхівку, під завалами якої загинули 15 людей.

Ще одна людина вчора загинула у Зайцевому. Двоє цивільних в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Теми: Луганська областьДонецька областьвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: