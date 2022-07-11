На Луганщині Росія кидає в бій "ждунів", на Донеччині вбиває цивільних – глави областей

Російські війська в окупованих містах Луганської області змушують українців воювати проти України, а в Донецькій області продовжують вбивати мирне населення.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: За словами Гайдая, на Луганщині окупанти використовують авіацію, але стоять на місці, втрачають чергові склади з боєприпасами.

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Повідомлення про втрату окупантами чергових складів із боєприпасами надходять щодня, останнє – з Луганська. "Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато", – повідомляє він.

Пряма мова Гайдая: "Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.

В них є все і в достатній кількості. Але наші бійці завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і "вмирають від природних причин". "Друга армія світу" декілька разів бігла з Білогорівки, не знала що робити під Золотарівкою.

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В бій вже кинуті завзяті "ждуни" із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль".

Деталі: Гайдай повідомив, що за ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини.

За його словами, російські війська застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні. Намагаються просуватися зі сторони Попасної.

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! 10 липня найбільшого удару орки завдали по Часовому Яру: знищили багатоповерхівку, під завалами якої загинули 15 людей.

Ще одна людина вчора загинула у Зайцевому. Двоє цивільних в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".