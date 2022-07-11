На Луганщине Россия бросает в бой "ждунов", на Донетчине убивает гражданских – главы областей

Российские войска в оккупированных городах Луганской области заставляют украинцев воевать против Украины, а в Донецкой области продолжают убивать мирное население.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Детали: По словам Гайдая, в Луганской области оккупанты используют авиацию, но стоят на месте, теряют очередные склады с боеприпасами.

Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно, последнее – из Луганска. "Снабжение боекомплектов на позиции у них нарушено, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян слишком много", – сообщает он.

Прямая речь Гайдая: "В течение многих десятилетий армия врага нигде не несла таких весомых потерь, как на Луганщине.

У них есть все и в достаточном количестве. Но наши бойцы наносят россиянам многочисленные потери, многие враги возвращаются домой и "умирают от естественных причин". "Вторая армия мира" несколько раз бежала из Белогоровки, не знала, что делать под Золотаревкой.

В бой уже брошены упорные "ждуны" из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где, возможно, живут их родственники. Но это то, чего они хотели, к сожалению".

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Детали: Гайдай сообщил, что за ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей.

По его словам, российские войска применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанска и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны. Пытаются продвигаться со стороны Попасной.

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! 10 июля самый большой удар орки нанесли по Часовому Яру: уничтожили многоэтажку, под завалами которой погибли 15 человек.

Еще один человек вчера погиб в Зайцево. Двое гражданских в области получили ранения.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".