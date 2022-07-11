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Шредер хоче продовжувати говорити з Путіним і дорікає Україні

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 08:40
Герхард Шредер, фото Getty Images

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер сказав, що хоче зберігати якісь контакти з президентом РФ Володимиром Путіним, та що у відсутності прогресу в переговорах для припинення війни є провина України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

У коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung Шредер сказав, що "не відмовлятиметься від нагоди" переговорів з Путіним. 

Коментуючи дебати з приводу допомоги Україні зброєю, ексканцлер розкритикував фокус на поставки зброї і сказав, що не вірить у розв’язку військовим шляхом. 

"Закінчити війну можна тільки шляхом дипломатичних переговорів. Долю військових та українського цивільного населення можна полегшити лише дипломатичним шляхом", - упевнений Шредер. 

Ексканцлер сказав, що зі своєї розмови з Путіним у березні зробив висновки, що той зацікавлений у досягненні якогось рішення шляхом переговорів.

"Як таке рішення може виглядати, з’ясувати можна тільки шляхом переговорів", - зазначив Шредер, закликаючи також "запобігти подальшій ескалації".  

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На його думку, у тому, що досі спроби перемовин провалилися, є провина України. 

Герхард Шредер був канцлером Німеччини у 1998-2005 роках, а після цього увійшов до керівництва російських енергетичних гігантів - "Газпрому" і "Роснєфті". З початком війни його почали жорстко критикувати за збереження контактів з Путіним і відмову засудити дії РФ. 

В останні місяці Шредер все ж відхилив пропозицію увійти в наглядову раду підконтрольного Кремлю газового гіганта "Газпрому" та залишив посаду голови ради директорів "Роснєфті".

Теми: НімеччинаПутінсвітвійна
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