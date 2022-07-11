Шредер хочет продолжать говорить с Путиным и упрекает Украину

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сказал, что хочет сохранять какие-то контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, и что в отсутствии прогресса в переговорах для прекращения войны есть вина Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

В комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung Шрёдер сказал, что "не будет отказываться от возможности" переговоров с Путиным.

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Комментируя дебаты о помощи оружием, эксканцлер раскритиковал фокус на поставки оружия и сказал, что не верит в решение военным путем.

"Закончить войну можно только путем дипломатических переговоров. Судьбу военных и украинского гражданского населения можно облегчить только дипломатическим путем", - уверен Шредер.

Экс-канцлер сказал, что из разговора с Путиным в марте сделал выводы, что тот заинтересован в достижении какого-то решения путем переговоров.

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"Как такое решение может выглядеть, выяснить можно только путем переговоров", - отметил Шрёдер, призывая также "предотвратить дальнейшую эскалацию".

По его мнению, в том, что попытки переговоров до сих пор провалились, есть вина Украины.

Герхард Шрёдер был канцлером Германии в 1998-2005 годах, а после этого вошел в руководство российских энергетических гигантов - "Газпрома" и "Роснефти". С началом войны его начали жестко критиковать за поддержание контактов с Путиным и отказ осудить действия РФ.

В последние месяцы Шредер все же отклонил предложение войти в наблюдательный совет подконтрольного Кремлю газового гиганта "Газпрома" и покинул пост главы совета директоров "Роснефти".