Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шредер хочет продолжать говорить с Путиным и упрекает Украину

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 08:40
Шредер хочет продолжать говорить с Путиным и упрекает Украину
Герхард Шредер, фото Getty Images

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сказал, что хочет сохранять какие-то контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, и что в отсутствии прогресса в переговорах для прекращения войны есть вина Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

В комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung Шрёдер сказал, что "не будет отказываться от возможности" переговоров с Путиным.

Реклама:

Комментируя дебаты о помощи оружием, эксканцлер раскритиковал фокус на поставки оружия и сказал, что не верит в решение военным путем.

"Закончить войну можно только путем дипломатических переговоров. Судьбу военных и украинского гражданского населения можно облегчить только дипломатическим путем", - уверен Шредер.

Экс-канцлер сказал, что из разговора с Путиным в марте сделал выводы, что тот заинтересован в достижении какого-то решения путем переговоров.

ВИДЕО ДНЯ

"Как такое решение может выглядеть, выяснить можно только путем переговоров", - отметил Шрёдер, призывая также "предотвратить дальнейшую эскалацию".

По его мнению, в том, что попытки переговоров до сих пор провалились, есть вина Украины.

Герхард Шрёдер был канцлером Германии в 1998-2005 годах, а после этого вошел в руководство российских энергетических гигантов - "Газпрома" и "Роснефти". С началом войны его начали жестко критиковать за поддержание контактов с Путиным и отказ осудить действия РФ.

В последние месяцы Шредер все же отклонил предложение войти в наблюдательный совет подконтрольного Кремлю газового гиганта "Газпрома" и покинул пост главы совета директоров "Роснефти".

Темы: ГерманияПутинмирвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Германия
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания хотят совместно разработать танк
В Германии будут судить российского "крота" из разведки и его помощника
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: