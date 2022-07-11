ЗСУ вже знищили 37 400 окупантів – Генштаб

З початку повномасштабної агресії, в Україні було знищено близько 37 400 російських вояків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

особового складу близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1645 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од,

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артилерійських систем– 838 (+4) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засобів ППО - 109 (+1) од,

літаків– 217 (+0) од,

гелікоптерів– 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од,

спеціальної техніки - 66 (+0).