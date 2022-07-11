ЗСУ вже знищили 37 400 окупантів – Генштаб
Понеділок, 11 липня 2022, 10:09
З початку повномасштабної агресії, в Україні було знищено близько 37 400 російських вояків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському напрямку.
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Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:
особового складу близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1645 (+4) од,
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бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од,
артилерійських систем– 838 (+4) од,
РСЗВ - 247 (+0) од,
засобів ППО - 109 (+1) од,
літаків– 217 (+0) од,
гелікоптерів– 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
крилатих ракет - 155 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од,
спеціальної техніки - 66 (+0).