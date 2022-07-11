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ВСУ уже уничтожили 37 400 оккупантов - Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 10:09
ВСУ уже уничтожили 37 400 оккупантов - Генштаб
Фото Генштаб ЗСУ

С начала полномасштабной агрессии в Украине было уничтожено около 37 400 российских вояк.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери враг понес на Авдеевском направлении.

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Общие боевые потери захватчиков противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составили:

личного состава около 37 400 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1645 (+4) ед,

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боевых бронированных машин ‒ 3828 (+5) ед,

артиллерийских систем – 838 (+4) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 109 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,

специальной техники – 66 (+0).

Темы: войнаармияУкраина
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