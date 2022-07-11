ВСУ уже уничтожили 37 400 оккупантов - Генштаб
Понедельник, 11 июля 2022, 10:09
С начала полномасштабной агрессии в Украине было уничтожено около 37 400 российских вояк.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери враг понес на Авдеевском направлении.
Общие боевые потери захватчиков противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составили:
личного состава около 37 400 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1645 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3828 (+5) ед,
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артиллерийских систем – 838 (+4) ед,
РСЗО - 247 (+0) ед,
средств ПВО - 109 (+1) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
крылатых ракет – 155 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,
специальной техники – 66 (+0).