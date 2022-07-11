Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда попри попередження РФ

У Литві 10 липня набула чинності заборона на ввезення цементу, спирту та низки інших товарів російського походження на територію Євросоюзу, передбачену четвертим пакетом санкцій ЄС.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Обмеження торкнеться і транзиту до Калінінграда, хоча раніше вважалося, що у новому роз'ясненні щодо застосування санкцій від ЄК можуть бути винятки.

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Міністерство закордонних справ Литви наголосило, що наземний транзит між Калінінградською областю та іншими частинами Російської Федерації не зупинено та не заблоковано.

"Транзит пасажирів та вантажів, які не підпали під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит", - пояснили у відомстві.

8 липня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що вирішення ситуації з обмеженням транзиту до Калінінградської області Росії через Литву "затягнулося" та "вічно чекати" Росія не буде.

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Нагадаємо, раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС.

За даними ЗМІ, ЄС хотів вивести транзит з-під дії санкцій, щоб не дратувати Росію. Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що жодних поступок Росії в цьому питанні бути не повинно.

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