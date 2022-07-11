Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда попри попередження РФ

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 10:56

У Литві 10 липня набула чинності заборона на ввезення цементу, спирту та низки інших товарів російського походження на територію Євросоюзу, передбачену четвертим пакетом санкцій ЄС.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Обмеження торкнеться і транзиту до Калінінграда, хоча раніше вважалося, що у новому роз'ясненні щодо застосування санкцій від ЄК можуть бути винятки.

Міністерство закордонних справ Литви наголосило, що наземний транзит між Калінінградською областю та іншими частинами Російської Федерації не зупинено та не заблоковано.

"Транзит пасажирів та вантажів, які не підпали під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит", - пояснили у відомстві.

8 липня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що вирішення ситуації з обмеженням транзиту до Калінінградської області Росії через Литву "затягнулося" та "вічно чекати" Росія не буде

Нагадаємо, раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС. 

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, ЄС хотів вивести транзит з-під дії санкцій, щоб не дратувати Росію. Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що жодних поступок Росії в цьому питанні бути не повинно.

Читайте також: Російська помста Литві: як Вільнюс реагує на нові погрози Кремля.

Теми: ЛитваКалінінградРосіятранспорт
Головне сьогодні

фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Часів Яр: кількість загиблих зросла до 34

відео, фотоМиколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – 12 поранених

Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами

США: Іран збирається передати Росії безпілотники і навчити військових

Зеленський: Передача турбіни для Росії – небезпечний прецедент

Усі новини...
Литва
Литовський Bayraktar прибув в Україну
У Литві несподівано відбулися повітряні навчання, які налякали місцевих мешканців
Президенти Литви і Польщі їдуть на Сувальський перешийок, місце потенційного удару РФ
Останні новини
10:53
фотоНова ера астрономії: телескоп Джеймса Вебба надіслав надчіткий науковий знімок
10:49
Україна отримала ще $1,7 мільярда гранту від США
10:46
фото В Енергодарі атакували приміщення СБУ, де засіли окупанти
10:34
У США побоюються, що без обмеження цін на нафту вона подорожчає на 40%
10:17
фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво
10:02
До війни Україна купувала в Росії та Білорусі 75% скла. Що тепер?
10:01
Британська розвідка: Росія вдається до нетрадиційного рекрутингу через втрати в Україні
09:59
Урядова криза загрожує зобов’язанню Словаччини збільшити витрати на оборону
09:53
фото У Києві викрили торговців зброєю: вилучили 15 автоматів
09:24
Дитина проковтнула сторонній предмет. Що робити – пояснюють лікарі "Охматдиту"
Усі новини...